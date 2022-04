Astróloga Mônica Buonfiglio faz previsões sobre Gabriel Monteiro

A astróloga Mônica Buonfiglio, que havia feito previsões sobre o acidente do ex BBB Rodrigo Mussi, desta vez soltou novidades sobre o Mapa Astral do vereador e youtuber Gabriel Monteiro.

Em seu vídeo, ela abordou muito o tema “trabalho” na vida de Gabriel. De acordo com ela, ele pode tentar uma nova candidatura no meio político, e dessa vez, como deputado estadual ou federal, que independentemente das críticas contra ele, será eleito.

Em sua parte pessoal, a astróloga afirma que Gabriel sofre com depressão ou bipolaridade. Ela diz que ele pode sofrer risco de vida ainda esse ano, talvez sendo através de um atentado em sua sala de vereador, correndo risco de sequestro.

Em um contexto geral, na opinião de Mônica, o mapa astral de Gabriel Monteiro é bom. Tirando os riscos de morte e alguns problemas que podem ocorrer em sua família, ele continuará voando e com relevâncias políticas.