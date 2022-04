'Projeto Transformar na Terceira Idade' é inaugurado em Três Pontes, Itaboraí

Mais um núcleo do Projeto Transformar na Terceira Idade foi inaugurado em Itaboraí na manhã desta terça-feira (05). Desta vez, o projeto da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) chegou ao bairro de Três Pontes. O programa conta com atividades funcionais, incluindo alongamento, ginástica e circuito.

O objetivo da ação é ofertar saúde e bem-estar para a população com mais de 60 anos, mas também aceita inscrições de pessoas com idade inferior que queiram participar. Em Três Pontes, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, a partir de 7h, em uma quadra utilizada pela Associação de Moradores, localizada na Rua Prefeito Roberto Pereira dos Santos, lote 31.

"Queremos levar o projeto para todos os distritos do município e o próximo núcleo já tem data para ser inaugurado, será nesta quinta-feira, em Porto das Caixas. Este é um projeto que traz benefícios tanto para o físico quanto para a saúde mental das pessoas", disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

Para participar das aulas, os interessados devem se inscrever no próprio local. No ato do cadastro, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação para comprovar a imunização contra a Covid-19.

Serviço

Projeto Transformar

Modalidades: ginástica, alongamento e circuito funcional

Documentos (original e cópia):

– documento de identificação

– carteira de vacinação comprovando imunização contra Covid-19

Local: Rua Prefeito Roberto Pereira dos Santos, quadra 166, lote 31