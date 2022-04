Uerj Maracanã abre inscrição para Mestrado e Doutorado em História da Arte

O Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para o Mestrado (clique aqui e saiba mais) e Doutorado (clique aqui e saiba mais) em História da Arte. Portadores de diploma de curso de Graduação plena ou Mestrado em História da Arte ou Artes, bem como áreas de conhecimento afins, tais como História, Antropologia, Filosofia, Letras, Geografia Cultural, Arquitetura, Design ou Comunicação podem se inscrever no Mestrado. Portadores de diploma de Mestrado em História da Arte ou Artes, bem como áreas de conhecimento afins podem se inscrever no Doutorado. Inscrições até o dia 22 de abril no site do Cepuerj (https://www.cepuerj.uerj.br/).

O programa dos cursos consiste nos seguintes assuntos: arte carnaval; nas fronteiras da arte: reflexividades contemporâneas; o dispositivo da autenticidade: a presença indígena nos museus da Cidade do Rio de Janeiro; a recepção da tradição clássica; no lugar do outro: arte, cultura e representação; arte e mediação na primeira modernidade; ideias do moderno na arte brasileira, 1890-1945; imagens cristãs: história, arte e práticas religiosas; outro moderno: novas perspectivas para a história da arte moderna no Brasil.

Local: Instituto de Artes, 11º andar, bloco E.

Carga Horária: 375h (Mestrado), 570h (Doutorado).

Período de Realização: 2 anos (Mestrado), 4 anos (Doutorado).

Valor:

Taxa de inscrição: R$ 100,00