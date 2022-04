São Gonçalo Presente recupera veículos roubados

Dois adolescentes, um de 17 anos e outro de 14 anos, foram acusados de fato análogo a receptação após serem detidos por policiais militares da Operação São Gonçalo Presente com uma moto do modelo Honda CG, na cor preta, que era produto de roubo. O caso ocorreu na última segunda-feira (04), na Rua Alberto Coelho, na Raul Veiga, em São Gonçalo.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes estavam em motopatrulhamento quando viram dois jovens em uma moto. Ambos estavam sem capacete. Eles foram abordados e revistados, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar a consulta no sistema policial, os agentes constataram que a motocicleta que estava com eles constava como roubada. O roubo do veículo havia sido registrado na 82ª DP (Maricá).

O caso foi registrad na 73ª DP ( Neves), onde a motocicleta ficou apreendida.

Um outro caso

Ainda na segunda-feira (04), um veículo do modelo Jeep Renegate, na cor cinza, que também era produto de roubo foi recuperado por policiais da Operação São Gonçalo Presente na Rua Cardeal Leme, no Laranjal, em São Gonçalo.

Segundo informações, os agentes estavam em patrulhamento quando populares informaram que o Jeep estava abandonado no local. Os policiais foram até o endereço e localizaram o carro. De dentro do veículo, um homem saiu correndo. Ele se escondeu na direção de uma praça no Jardim Catarina e conseguiu fugir.

Os policiais apreenderam o carro e constataram que ele era produto de roubo na área da 72ª DP (Mutuá). A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).