Detran.RJ retoma cursos para motoristas que conduzem veículos especiais

O Detran.RJ está retomando, gradativamente, os cursos para condutores de veículos especiais, que são ministrados na Escola Pública de Trânsito, no Centro do Rio. As aulas, obrigatoriamente presencias, estavam suspensas devido à pandemia, que exigiu medidas de distanciamento.

As primeiras turmas serão do curso de motofrete e atualização de motofrete, que é destinado aos condutores que já possuem o curso regular de motofrete e estão perto do prazo de vencimento (5 anos), ou até mesmo com o curso já vencido. Este curso servirá para atualizar o condutor sobre as mudanças nas leis pertinentes aos motofretistas.

Os interessados no curso de motofrete poderão se inscrever nos dias 5 a 6 de abril, para realizar o curso a partir da próxima segunda-feira (11/4), das 8h às 12h. Já os candidatos do curso de atualização também deverão se inscrever nos dias 5 e 6/4, para realizar as aulas nos dias 12 e 13/4, das 13h às 17h30. As vagas são limitadas.

Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site do departamento, clicando no link abaixo:

https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=9048

Para se matricular no curso especializado para motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias (motofrete), os condutores deverão cumprir os requisitos abaixo:

• Ter completado 21 anos;

• Estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria “A”;

• Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.