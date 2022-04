São Gonçalo promove ciclo de palestras sobre autismo

O mês de abril começou com visibilidade para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Tea) em São Gonçalo. Nesta quarta-feira (6), em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, acontecerá um ciclo de palestras sobre o tema no Teatro Municipal de São Gonçalo. Para participar do evento, que acontece de 8h às 18h, é necessário realizar a inscrição pelo e-mail inscricaocicloautismo@gmail.com. O evento é gratuito e tem limite de 200 lugares.

O ciclo de palestras reunirá especialistas como psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas e uma autista para falar sobre o dia a dia do transtorno, além de autoridades de São Gonçalo. Para o secretário de Educação, Maurício Nascimento, esse é um momento de extrema importância para a conscientização de toda a população.

“Esse evento tem o objetivo de marcar, ainda mais, o mês da conscientização do autismo em São Gonçalo. Nossa intenção é expor um pouquinho dos desafios que estas pessoas enfrentam para buscar auxílio e mostrar como nós, do poder público, podemos ajudar”, afirma o secretário.

Além do ciclo de palestras, neste mês também será inaugurado o Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Marlene Felicio Faria, no Centro, com inscrições que terminam nesta terça-feira (5), exclusivamente pelo site https://www.saogoncalo.rj.gov.br. A publicação da relação de inscritos se dará através do Diário Oficial, no dia 8 de abril. O sorteio público que será realizado no dia 13 de abril, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, e será disponibilizado um link nas redes sociais para acompanhamento do sorteio em tempo real.

Programação

8h às 9h - Credenciamento

9h às 10h- Composição da mesa com autoridades, especialistas e convidados

10h às 10h30 - Apresentação do Centro de Referência Municipal em Autismo Professora Marlene Felicio Faria

10h30 às 12h – Palestra do psicólogo Marcos André, falando sobre acolhimento

12h - Almoço

13h30 às 15h - Palestra com a autista Ana Letícia, falando sobre Neurociência e Autismo - Diagnóstico de meninas Autistas

15h às 15h30 - Coffee Break

15h30 às 16h30 Palestra com a psicopedagoga e psicomotricista Renata Batista, falando sobre adaptação curricular

16h30 às 17h30 - Palestra com a fisioterapeuta Vanessa Reginni falando sobre a importância da fisioterapia no desenvolvimento motor no Tea

18h - Encerramento