Onde está Kauane? Jovem desaparece em SG e família busca informações

Uma jovem de 18 anos está desaparecida desde a madrugada do último sábado (02). A família da estudante Kauane Eduarda da Silva Costa, de 18 anos, segue procurando informações sobre o seu paradeiro. Na última vez em que foi vista por testemunhas, ela estava na frente de sua casa, por volta das 5h da manhã de sábado, quando entrou em um carro preto. A família não conhece o carro em questão e não sabe aonde ela pode estar.

Kauane é uma jovem que está conquistando sua independência, focando nos estudos e construindo sua vida. Ela estava morando sozinha em uma casa no bairro em que desapareceu há pouco tempo. A jovem também é mãe de uma menina de 3 anos, que está morando com a mãe dela.

"Estou correndo atrás das câmeras de segurança do dia do ocorrido, de ruas vizinhas. Queremos saber a placa do carro que ela entrou. Tento contato com ela por telefone, mas ela não atende, o telefone agora dá desligado. O Whatsapp mostra que a última visualização dela foi no dia de seu desaparecimento. Não sabemos o que fazer! Eu já fui em hospitais, Institutos Médicos Legais (IMLs) e não encontro nada sobre ela, ninguém viu", afirmou a mãe de Kauane, Taiana Oliveira, 38 anos, que trabalha como operadora de caixa.

A jovem nunca fugiu de casa e nunca ficou sem dar notícias por tanto tempo. Ela não faz o uso de nenhum remédio controlado. Kauane e sua mãe já moraram em São Gonçalo e Maricá, por isso, a garota pode estar em algum desses lugares. A mãe dela afirma que Kauane não tem desavenças com ninguém. Quem tiver qualquer informação sobre a jovem, entre em contato com a mãe dela pelo número (021) 97102-8344.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou sobre como estão as investigações do caso.