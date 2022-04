Homem mostra as nádegas em transmissão ao vivo da TV Globo

Uma equipe da TV Globo passou por uma situação contrangedora durante uma transmissão. Enquanto a repórter Camila Guimarães estava ao vivo para TV Globo Brasília, em Samambaia, nesta segunda-feira (4), um VW Gol branco passou em baixa velocidade na rua, por trás da jornalista e o homem que estava no banco do carona colocou as nádegas na janela.

Internautas se manifestaram nas redes sociais sobre o episódio. "O cara passando atrás da repórter ao vivo mostrando a bunda kkkkkkkkkkkkkkkkkk", disse um internauta.

"Protesto em Samambaia e a Globo derretendo", escreveu outra pessoa.

No momento do acontecido, a repórter estava ao vivo, de costas e não presenciou a cena. Vale lembrar que o artigo 223 do Código Penal aponta que "manifestação de cunho sexual praticada em local público ou aberto ao público, capaz de ofender o pudor médio da sociedade, configura o crime de ato obsceno".