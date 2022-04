PM morre após cair de escada em Campos dos Goytacazes

Foi sepultado no último domingo (04), o corpo do sargento da Polícia Militar Julio César Ribeiro, que era lotado no 32º Batalhão de Macaé. Ele faleceu na madrugada do domingo após cair de uma escada em uma casa em Campo Limpo, bairro de Campos dos Goytacazes. Julio morreu no local do acidente.

Segundo informações do G1, o policial estava tentando acalmar os ânimos de pessoas envolvidas em uma briga. Logo que ele caiu, os bombeiros foram acionados, mas não conseguiram salvar o policial.

Julio teria caído da escada que não tinha corrimão. Ele caiu de uma altura maior do que 3 metros. O caso foi registrado na 134ª DP (Campos dos Goytacazes)