Alunos de Parque Esportivo de Niterói terão aulas gratuitas com medalhista olímpica de vôlei

A Prefeitura de Niterói abre inscrições, a partir desta terça-feira (5), para aulas de vôlei com a medalhista olímpica Adriana Samuel, no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). A atividade é gratuita, voltada para crianças e adolescentes na faixa dos 7 aos 17 anos, e vai acontecer na quadra poliesportiva do Parque, de terça a sexta. O objetivo é ensinar os fundamentos do esporte como motor de transformação social.

O secretário do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula, Oto Bahia, destacou como o projeto vem transformando a vida dos moradores.

“Essa é mais uma oportunidade de transformação social para nossas crianças e adolescentes do Caramujo e adjacências. O projeto é uma parceria com a Escola de Vôlei da Adriana que pode dar frutos e tirar daqui novos atletas do esporte”, destacou o secretário.

Adriana joga desde os 9 anos de idade e começou no vôlei de quadra, de onde saiu, em 1992, quando passou a se dedicar ao vôlei de praia. A atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Mundiais (1993), em Haia, e de prata (1996) e bronze (2000) nos Jogos Olímpicos de Atlanta e de Sydney, respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas nesta terça-feira (5), a partir das 16h, no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc), que fica na Rua do Alto, 130 – Caramujo. Serão 4 turmas, terças e quintas, das 16h às 17h e das 17h às 18h e quartas e sextas, das 16h às 17h e das 17h às 18h.