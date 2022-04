Posturas remove box irregular de via pública em Alcântara

A Secretaria de Ordem Pública, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizou uma ação de ordenamento na manhã desta segunda-feira (4). Após realizar fiscalizações de rotinas pelas vias da cidade, uma equipe do Controle Urbano removeu um box que havia sido construído irregularmente no passeio público, na Rua João Caetano, em Alcântara.

A ação, que aconteceu por volta das 6h, contou com o apoio de um caminhão da Secretaria Municipal de Conservação para a retirada do box. O responsável pela estrutura irregular já havia sido notificado três vezes para a retirada da construção ilegal do passeio público. O proprietário foi multado em 30 Ufisg (R$ 1.244,10) . O box foi apreendido e encaminhado ao depósito público municipal.

O subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu, orienta a população sobre a necessidade do cumprimento das leis municipais, determinadas no Código de Posturas.

“Orientamos os munícipes de que é proibido ocupar passeios públicos com qualquer tipo de construção, barracas e objetos. Nossas equipes estão diariamente pelas vias da cidade realizando ações de fiscalização, com o objetivo de garantir o ordenamento”, afirmou Rogério.