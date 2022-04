‘Estou sem luz’ diz Guedes após mudanças da cúpula na Petrobras

‘Estou sem luz’. Foi isso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou aos jornalistas no Rio de Janeiro, durante esta segunda-feira (4), ao ser questionado sobre o impasse que vem com as mudanças na cúpula da Petrobras.

Lodo depois de participar do almoço do grupo de Voto no Fairmont, em Copacabana, o ministro recebeu algumas provocações da imprensa, ao ser perguntado se ele poderia ‘dar uma luz’ sobre o caso Petrobras, ao que ele respondeu ‘Estou sem luz’.

Ainda nesta segunda, o economista Adriano Pires, que recebeu sua indicação pelo governo federal para presidir a estatal, desistiu desta ideia e não assumirá o comando da empresa, de acordo com as fontes do Palácio do Planalto. A decisão ocorreu após Rodolfo Landim, presidente do Clube de Regatas do Flamengo também ter desistido de assumir, porém da presidência do Conselho de Administração da Estatal.

A desistência de Pires já foi comunicada ao Ministério de Minas e Energia, porém ainda não se sabe quem será indicado em seu lugar. O governo ainda tenta reverter sua decisão e manter o nome do economista para o cargo.