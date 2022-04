Banco BMG é condenado em R$ 6,6 milhões por ligações indevidas

A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou o banco BMG no valor de R$ 6,6 milhões, por realizar ligações de telemarketing indevidas a consumidores. No caso, os envolvidos se cadastraram numa lista de 'não perturbe', e as denúncias são voltadas justamente para ligações deste tipo. A instituição, no entanto, contesta e diz que vai recorrer.

No processo, são 46 ligações registradas feitas pelo BMG aos consumidores cadastrados para bloqueio deste tipo de ligação. O banco afirma ser apenas uma e que as outras 45 não condizem com a denúncia. A instituição bancária já perdeu em duas instâncias pela 16ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo.

O BMG ainda pode recorrer da decisão, mesmo dada por unanimidade pelos desembargadores do tribunal. O caso foi julgado em 22 de março e só veio à mídia nos últimos dias.