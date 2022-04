Rodrigo mexe braços e pés e também apresenta melhora renal

Rodrigo Mussi, apresenta um quadro de melhora nessas últimas 24 horas, segundo o boletim médico que saiu durante esta tarde de segunda (4). O comunicado de sua melhora veio pelo instagram do ex-BBB, onde dizia que ele está progredindo em sua recuperação e vem reagindo bem depois do acidente.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo falou sobre o quadro hospitalar do seu irmão no seu perfil nas redes sociais. "A função renal dele melhorou, ele mexeu o braço, mexeu perna, então assim, a gente está extremamente feliz, extremamente emocionado. Obviamente que a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito, ele não teve piora."

Diogo ainda acrescentou que o despertar de Rodrigo pode ser lento devido a gravidade da lesão e que não existe nenhuma expectativa de ocorrer uma extubação hoje.

“Então, eu queria deixar isso claro para vocês, o Rodrigo ele sempre está no intervalo entre sobreviver ou ser feliz, a vida dele é assim e ele é um guerreiro. Ele vai viver, ele vai levantar, ele vai sair de lá andando, eu tenho certeza. Eu quero que vocês acreditem nisso e que deem muita força, muito amor para esse cara. Ele merece, ele é feliz, ele ama viver. Como diz o Rafinha, ele tem sede de viver, e isso vai acontecer nos próximos dias", terminou de dizer Diogo Mussi nas suas redes sociais.

Relembro o caso:

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (31). Rodrigo voltava do jogo da final do Paulistão, quando o carro em que ele estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele foi jogado para frente do carro.