Jornalista arrecada caixas de bombom para órfãos de policiais

Desde 2009, a jornalista Roberta Trindade contabiliza os policiais mortos e baleados no Estado do Rio de Janeiro e desde 2015 realiza, através do projeto #basta, eventos em datas festivas para órfãos desses profissionais. Neste mês de abril, vai acontecer a Páscoa, em parceria com o Comando de Polícia Ambiental (CPAm), que vai ceder o espaço para a confraternização das crianças. A unidade fica localizada no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

No primeiro ano de pandemia, o projeto não realizou a Páscoa, que foi retomada em 2021 com todos os protocolos de segurança recomendados pelas organizações de saúde sendo respeitados. Esse ano, para comemorar a volta à normalidade, além de ganhar chocolates, as crianças poderão participar de um dia de diversão com lanche e brincadeiras.

A jornalista está arrecadando caixas de bombom e itens para o lanche (sucos, água, refrigerantes, salgadinhos, sanduíches, pipoca) até o dia 15 de abril. A 73ª DP (Neves) é ponto de arrecadação. Quem preferir entregar pessoalmente pode entrar em contato através do WhatsApp (21) 96430-0887 ou das redes sociais do projeto.

Quem quiser e puder participar, basta enviar mensagem inbox ou deixar um comentário nessa postagem.

Instagram -> http://www.instagram.com/projetobasta_robertatrindade

Facebook -> http://www.facebook.com/projetobasta.robertatrindade

Para ver outras edições:

Páscoa 2021 -> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3793853433983528&type=3

Páscoa 2019 -> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2130463080322580&type=3