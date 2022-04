Escritor Carioca lança livro em Niterói nesta quarta (6)

Na tradição das melhores narrativas cheias de brasilidade que se tornaram best sellers nos últimos anos, o escritor carioca João Peçanha — doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Literatura pela Universidade de São Paulo — lança no dia 6 de abril, a partir das 19 horas, na Livraria da Travessa – Niterói, com direito a sessão de autógrafos, o livro "Aquela estranha arte de flutuar".

O livro aborda uma história singular sobre a fragilidade e a resiliência de uma jovem do interior nordestino que enfrenta um conflito de identidade durante o período mais violento da perseguição aos opositores da ditadura militar instaurada nos anos 1960.

Publicada sob o selo 106 Histórias, a obra narra a trajetória de Nina, que vive a adolescência de uma forma bem diferente das jovens de sua idade, sendo criada como um menino por um padre. Na incerteza sobre seu passado, presente e futuro, a protagonista embarca em uma viagem pelo sertão, onde se depara com diversas nuances de violência, pobreza e injustiças.

Ao dar voz a Nina, o autor convida o leitor a se conectar as mazelas da personagem sem perder a força do que lhe é representado. Peçanha é capaz de construir a capacidade de discernimento de uma adulta, ainda que em situações de aprendizado e transformações.

Serviço:

Data: 6/4/2022

Horário: 19 horas

Local: Livraria Travessa – Niterói

Endereço: Rua Dr. Tavares de Macedo, 240 - Icaraí, Niterói - RJ

Entrada: gratuita