Esgoto a céu aberto: transtornos continuam em São Joaquim, Itaboraí

Moradores do bairro São Joaquim, em Itaboraí, são mais alguns dos residentes do município que lidam há anos com o descaso do governo com a localidade onde moram. Grande parte do bairro não possui asfalto e as ruas são tomadas por buracos que dificultam o trajeto tanto de motoristas quanto de pedestres. Os moradores se sentem abandonados pelo poder público, mas não têm esperança de melhoras para o bairro.

Carmen Lúcia, que mora na localidade há mais de 20 anos, conta que a rua nunca viu asfalto e que já até se acostumou com a rotina de lama em época de chuvas e poeira constante nos dias de calor. "Isso aqui sempre foi assim, nunca mudou. A gente já até se prepara em casa pra quando tem chuva porque já sabe que o sapato vai voltar pra casa de outra cor.", conta.

Para piorar a situação, na Rua Ministro Joaquim Antunes, além do barro e lama, há um vazamento de esgoto, que causa mau cheiro, além de trazer visitas indesejadas de ratos, baratas e outros animais. O vazamento percorre parte da rua, deixando um rastro de água contaminada e de cor esverdeada. Apesar da rua estar perto da pista principal, é esquecida assim como grande parte do bairro.

| Foto: Filipe Aguiar

Questionada sobre a situação do bairro e da Rua Ministro Joaquim Antunes, a Prefeitura de Itaboraí disse que "a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP destaca que Manilha está incluída no planejamento para receber ações de melhoria na infraestrutura.



Cabe ressaltar ainda que, nesta semana, as equipes de manutenção estão atuando também nas demais regiões da cidade, como Outeiro das Pedras, Manilha, Nova Cidade, Ampliação, Santo Expedito, Apollo, Joaquim de Oliveira, Venda das Pedras, Reta Nova e mais, levando serviços de iluminação, varrição, roçada, poda de árvores, manutenção de rede de esgoto, patrolamento e operação tapa-buraco."