Dia Mundial Contra o Desperdício de Alimentos promove mudança de comportamento da população

A cada ano, cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados no mundo inteiro, isso representa 17% de toda a produção global de comida para consumo humano. Esse volume seria mais do que suficiente para alimentar as 811 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo. Além do estado de fome, cerca de 3 bilhões de cidadãos, ou quase metade da população mundial, não têm acesso a uma dieta saudável, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Para alertar a população sobre o problema, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI), com o apoio do Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado de São Paulo (SIMABESP), promoverá durante o mês de abril a campanha “Dia Mundial Contra o Desperdício”. A iniciativa visa causar impacto social, ambiental e de mobilizar, educar e promover a mudança de comportamento da população em relação à epidemia de desperdício de alimentos que aflige o planeta.

A ação promovida pela ABIMAPI, ocorre durante todo mês de abril com o destaque para o Dia D, celebrado no dia 27 de abril. A campanha une forças com International Pasta Organization (IPO), associação que representa 15 países ao redor do mundo. Além do Brasil, participarão Estados Unidos, Itália, México, entre outros, a fim de disseminar a campanha no âmbito mundial.

Como parte da estratégia de comunicação, para dar mais destaque ao tema nas redes sociais e aumentar o engajamento dos brasileiros e estrangeiros com a causa, a ABIMAPI produziu conteúdos em formatos de fotos e vídeos sobre a temática que ressaltam a importância do aproveitamento completo dos alimentos em receitas saudáveis e sustentáveis que serão postados pelos perfis em prol da ação utilizando a hashtag #DiaMundialContraoDesperdício22 #ContraoDesperdíciodeAlimentos #desperdiciodealimentos #juntoscontraodesperdicio

De acordo com Claudio Zanão, presidente-executivo da ABIMAPI, o tema é um dos mais importantes dentro das pautas que tratam de questões humanitárias, “É um dos principais desafios que o mundo enfrenta atualmente, o desperdício de comida contribui para a fome, pobreza, destrói os recursos naturais, impacta nas mudanças climáticas, saúde e bem-estar e a sustentabilidade da agricultura e dos oceanos”, explica Zanão.