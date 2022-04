Árvore cai e deixa PM gravemente ferido no Centro do Rio, veja vídeo!

A Rua da Carioca, no Centro do Rio, ficou interditada após uma árvore cair na altura da República do Paraguai, na manhã desta segunda-feira (4). Um policial militar, de 28 anos, foi atingido e ficou gravemente ferido.

O agente foi socorrido por bombeiros do Quartel Central da corporação por volta das 10h20 e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio.

Imagens gravadas por internautas mostram o momento em que os bombeiros chegam para resgatar o PM.