Justiça considera 'Viúva da Mega-Sena' indigna de receber herança

A Justiça considerou Adriana Ferreira de Almeida, a "Viúva da Mega-Sena" indigna de receber qualquer parte da herança do ex-marido. Ela foi condenada a 20 anos de prisão por ser a mandante do assassinato do ex-lavrador e ganhador da Mega-Sena René Senna, em janeiro de 2007.

“Em razão da participação da ré no homicídio do genitor da autora, defende a sua exclusão da sucessão pela configuração de indignidade”, diz parte da decisão do juiz Pedro Amorim Gotlib Pilderwasser, titular da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito.

Há 15 anos, Adriana vem disputando a herança com a família de Renê. A Justiça já havia determinado, em 2018, que o testamento que a beneficiava era inválido. A viúva estava na disputa pelo sítio de 9,3 quilômetros quadrados em Rio Bonito e o prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena que René recebeu, que hoje está estimado em R$ 90 milhões.

René Senna foi morto a tiros em Rio Bonito, onde morava, por dois homens contratados por Adriana. Segundo a sentença que condenou a ex-cabeleireira, ela encomendou a morte do marido após ele dizer que não ia incluir o nome dela no testamento, após descobrir que ele estava sendo traído.