Niterói registra queda no número de roubos

Niterói atinge menor números de roubos registrados, desde o início da contagem, em 2004. Entre os dias 1 e 31 de março, a cidade registrou 130 casos de roubos de rua, enquanto o mesmo crime foi registrado 186 vezes no mesmo período de 2021. A menor marca registrada era em 2004, com 174 casos registrados.

Os dados foram divulgados através da equipe da Operação Segurança Presente de Niterói, que tem atuado em cima dos índices na cidade.

Embora o roubo de rua tenha tido sua maior queda, nos últimos anos, a atuação dos agentes do Segurança Presente contribuiu para a queda de diversos outros tipos de roubos.

O roubo de carga na cidade teve uma queda de 73%, comparado com o mesmo período de 2021. No ano anterior foram registrados 26 casos de roubos de carga na cidade, enquanto no último mês de março, somente sete casos foram registrados.

O roubo de veículo, que antes somava 64 casos em março de 2021, esse ano, no mesmo período, foram registrados 29 casos. Uma redução de 54,7%.

Outro crime que assusta a população é o roubo a coletivos. Esse tipo de crime teve uma queda de 50% na cidade. Enquanto em março de 2021 a cidade registrou 28 caso, no mesmo período de 2022 foram registrados 14.

Roubos a estabelecimentos comerciais e residências, também apresentaram queda de 37% e 38%, respectivamente.

Os dados serão divulgados oficialmente através do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro.

O Major Clímaco - Coordenador da base do Segurança Presente em Niterói falou sobre essa queda.

"Os resultados históricos de redução do índice de criminalidade da AISP 12. Nós conseguimos obter devido à integração das forças de segurança, mas atuação dentro da nossa área e da nossa hora de abordagem e principalmente a participação da população que desenvolver ao longo desses meses uma confiança com o serviço, possibilitando novos resultados."