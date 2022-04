Morre aos 58 anos, Pedro Paulo, filho de Benedita da Silva

Pedro Paulo Souza e Silva, de 58 anos, filho da deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), morreu na noite deste sábado (2) vítima de um câncer. Leleco, como também era conhecido, lutava contra a doença há cerca de dois anos. Deixa esposa e dois filhos. A informação foi confirmada pela própria equipe da parlamentar em suas redes sociais.

"O mandato da deputada federal Benedita da Silva comunica o falecimento, no início da noite deste sábado, 02/04/2022, de Pedro Paulo Souza e Silva, filho da parlamentar, que lutava contra um câncer", dizia o comunicado.

Pedro Paulo era fruto do casamento de Benedita com o pedreiro Nilton Aldano da Silva, morto no início dos anos 80. O casal teve também uma filha, Nilcéa Sousa da Silva Aldano.