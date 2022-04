Defesa Civil realiza simulação no Boa Vista, em São Gonçalo

A Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo realizou um exercício de simulação de desocupação com os moradores do bairro Boa Vista, na manhã deste sábado (2). Na atividade, as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas para que os agentes pudessem orientar a população sobre como agir, de forma segura, em caso de chuva forte, alagamento e risco de desabamento.

O objetivo da atividade é capacitar os moradores para que eles saibam como se deslocar de suas casas de forma segura até o ponto de apoio mais próximo, que fica no CIEP 052 – Professora Romanda Gouveia Gonçalves, no mesmo bairro.

“Nosso intuito é preparar e orientar a comunidade que vive nessa área de risco geológico. Eles precisam saber como agir no momento em que a sirene for acionada. Estamos aqui hoje para ajudar a minimizar os danos quando o risco for real. Por isso vamos fazer esse tipo de simulação todos os meses, em cada ponto da cidade que tem a sirene”, explicou o subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues.

Durante a ação, uma equipe de voluntários percorreu as ruas Belmiro Braga, Governador Macedo Soares e Azamor, entregando um livro com informações aos moradores, convidando-os para que fossem até a praça receber as devidas orientações dos agentes do 20º Grupamento de Bombeiro Militar e de toda a equipe da Defesa Civil.

Desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson, a Defesa Civil de São Gonçalo tem realizado eventos de capacitação e treinamentos para seus servidores e também junto à população, para enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres, como deslizamentos de terra e encostas.