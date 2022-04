Fortes chuvas no Rio de Janeiro já deixaram 13 mortos

As fortes chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro entre a noite de sexta-feira (1º) e madrugada de sábado (2), já causaram 13 mortes.

A Defesa Civil Estadual, junto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), informou que estão atuando em conjunto para prevenir e diminuir os danos.

Em Paraty, no Sul do Estado, sete pessoas de uma mesma família (mãe e seis filhos) morreram por conta de um deslizamento de terra, na comunidade de Ponta Negra. Uma mulher, identificada como Lucimar e seus filhos foram encontrados mortos: João, de 2 anos, Estevão, de 5 anos, Yasmin, de 8 anos, Jasmin, de 10 anos, Luciano, de 15 anos e Lucimara, de 17 anos. O sétimo filho foi resgatado com vida e encaminhado para o hospital de Praia Brava.

Em Mesquita, na Baixada Fluminense, de acordo com a Defesa Civil, um homem de 38 anos morreu eletrocutado, ao tentar resgatar uma pessoa de uma enxurrada e encostar num fio desencapado de um poste.

Em Angra dos Reis, no Sul Fluminense, foram registradas cinco mortes, uma delas de uma menina de 4 anos, e seis pessoas estão desaparecidas, após desabamentos, segundo a Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).