Corpo de esposa do vice-prefeito Gevú é velado em São Gonçalo

Solange de Souza Gevú, esposa do vice-prefeito de SG, Sérgio Gevú (PL), faleceu na madrugada de sexta-feira (1º). Ela se encontrava internada no Hospital Santa Marta, em Niterói. A causa de sua morte não foi revelada.

"Minha Solange vinha travando essa batalha tem certo tempo, guerreira como sempre foi resistiu sem demonstrar fraqueza até não aguentar mais, porém essa doença que é tão cruel, no final acabou levando a melhor", contou Gevú.

O político ainda definiu sua mulher como uma ‘esposa mais que maravilhosa’ e ‘uma mãe melhor ainda’, Solange parte deixando dois filhos.

"Nesse momento apesar de sabermos que ela está em um lugar melhor, fica a tristeza e a saudade, não só nossa que somos familiares, mas de todos que amavam e conheciam a Solange", falou o viúvo.

O corpo dela foi velado neste sábado (2) durante a manhã, no Cemitério São Gonçalo, localizado no bairro Camarão. A cremação ocorreu às 14h, no Rio de Janeiro.

Em uma nota, Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, se solidarizou com a família. "Neste momento de dor, todo o meu carinho e que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos", dizia a nota.