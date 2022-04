São Gonçalo vai abrir mais um Centro de Referência em Autismo

São Gonçalo celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, neste sábado (2), com uma boa notícia. Quem ainda não foi contemplado com os sorteios dos dois Centros de Referência em Autismo do município terá nova oportunidade de obter o atendimento especializado. Nesta semana, um imóvel no Mutondo foi desapropriado e irá abrigar o terceiro Centro de Referência em Autismo.

O início das obras está previsto para o início de maio, podendo entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano. Ao todo, a unidade terá capacidade para atender 450 alunos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) que serão selecionados por meio de sorteio.

“Esse Centro de Referência de Autismo está sendo criado para atender a grande procura em São Gonçalo, já que estamos buscando espaços que possam ser utilizados com essa finalidade. É importante lembrar que já temos duas unidades, uma no Gradim e outra que está sendo inaugurada no Centro. Afinal, é preciso oferecer atendimento especializado para esses alunos, suprindo a necessidade o mais rápido possível”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Segundo Centro de Referência em Autismo

A Secretaria de Educação salienta que as inscrições para o Centro de Referência Marlene Felício Faria, no Centro, podem ser realizadas até o dia 5 de abril de forma exclusivamente online pelo site www.saogoncalo.rj.gov.br.

A publicação da relação de inscritos se dará através do Diário Oficial, no dia 8 de abril. O sorteio público que será realizado no dia 13 de abril, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, e será disponibilizado um link nas redes sociais para acompanhamento do sorteio em tempo real.

Critérios para a inscrição

1. Ter laudo de autismo

2. Morar no município de São Gonçalo

3. Estar devidamente matriculado em qualquer turma de Educação Infantil Ensino Fundamental ou EJA, até o 9º ano de escolaridade