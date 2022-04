Reabertura da Feira Nordestina em SG será pauta de audiência pública

Uma Audiência Pública para reabertura da Feira Nordestina de São Gonçalo será realizada na Câmara Municipal de São Gonçalo, no dia 6 de abril, a partir das 10h. O evento contará com a participação também da Comissão de Cultura da Casa e da Secretaria Municipal de Cultura.

A Feira de Tradições Nordestinas de São Gonçalo é localizada no bairro de Neves, e está fechada desde o ano passado. Seu funcionamento foi paralisado devido à pandemia e à baixa circulação de pessoas por este motivo. Em contradição, diversos feirantes e artistas ficaram sem conseguir trabalhar por conta desse fechamento.

O Vereador Prof. Josemar, junto ao Lucas Muniz, Secretário Municipal de Cultura, defendem a reabertura da feira, que é um polo com potencial turístico e de incremento à cultura na cidade. A expectativa é que a abertura aconteça ainda neste semestre.

“É muito importante que a Feira siga cumprindo este papel fundamental na valorização da cultura nordestina em São Gonçalo. Estamos falando também de emprego e renda, um incentivo à economia local, além de sua importância turística e no lazer dos gonçalenses.”, disse o Vereador do PSOL e morador do bairro de Neves..

Feira de Tradições Nordestinas de São Gonçalo abriu em um ano, e fechou no outro

Inaugurada em 2020, a Feira Nordestina em Neves passou por dificuldades pela época em que foi inaugurada. No mesmo ano, iniciou-se a pandemia mundial de coronavírus, que afetou a circulação de pessoas e a realização de eventos em todo o país. Logo no ano seguinte, acabou fechando suas portas, devido a estas dificuldades.

“A reabertura do Centro de Tradições Nordestinas ajuda na valorização da nossa música, da nossa arte e da nossa gastronomia. Reviver o local é também reviver a possibilidade do gonçalense ter em um só lugar, acesso à cultura nordestina", destacou Adelino Góes, empresário cearense que vive atualmente em São Gonçalo..

A Audiência Pública também contará com homenagens a diversas pessoas nordestinas que fortalecem a pluralidade cultural de São Gonçalo, desde artistas independentes, até profissionais da saúde.