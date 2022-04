Maricá idealiza campanha para incentivar adoção de animais on-line

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), pode lhe ajuda a achar uma companhia fiel, amiga, parceira para todas as horas pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. Que tal adotar um pet para alegrar seu dia? As redes sociais são uma ferramenta que conecta a Coordenadoria e os protetores autônomos de animais aos possíveis adotantes. O coordenador da Cepa, Fabiano Novaes, lembrou que embora as campanhas de adoção aconteçam presencialmente no Centro, nem sempre as pessoas podem ir.

“Nosso projeto é em parceria com o Shopping Boulevard Maricá, todo terceiro domingo do mês, no entanto, pensando em quem não têm a oportunidade de ir presencialmente escolher, disponibilizamos nas redes sociais da Proteção Animal (Facebook e Instagram) as fotos dos que não foram adotados ou das pessoas que resgatam pets e solicitam ajuda pelo WhatsApp. Desta forma, facilitamos a vida tanto de quem quer doar quanto de quem quer adotar, garantindo também as castrações”, comentou Fabiano, ressaltando que no mês de abril a campanha ocorrerá no feriado de Páscoa (17/04).

Ao todo, cerca de 90 animais estão esperando um novo lar carinhoso, por meio de uma adoção responsável. Todos são vermifugados e os adultos são castrados. Os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pela coordenadoria. Interessados em adotar um amigo devem entrar em contato pelas redes socias da coordenadoria (Facebook: Proteção Animal Maricá; e Instagram: @cepa.marica) ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h, ter mais de 18 anos e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.