'Sem sossego': moradores de bairro de Itaboraí sofrem sem pavimentação

Moradores do bairro Sossego, em Itaboraí, há anos sofrem com o descaso da prefeitura municipal com o local onde moram. Apesar do nome do bairro, o que eles mais têm é dor de cabeça por conta da falta de asfalto nas ruas de suas casas. O problema atinge moradores da Ruas Martinho Luma de Alençar, João Augusto Andrade e da Travessa Nossa Senhora das Graças.

Apesar dos três endereços estarem às margens de uma das principais ruas do bairro, a Avenida Vereador Hermínio Moreira, onde estão o Fórum de Itaboraí, o Cemitério Municipal João Batista, o 35º Batalhão da Polícia Militar e outros prédios importantes, as ruas sofrem com descuido, buracos e, na época de chuvas, muita lama.

"Aqui não tem uma área de lazer pras crianças, não tem asfalto, tem nada. Estamos precisando de melhorias no nosso bairro. A gente vê as melhorias só lá pra fora do centro, porque aqui tem nada. Asfaltaram só a principal, mas aqui tacaram só as pedras, não tem um saneamento básico. Espero que o prefeito traga melhorias para o nosso bairro.", disse a auxiliar de serviços gerais, Cristiane Medeiros, que mora há 20 anos no local.

| Foto: Filipe Aguiar

Questionada, a Prefeitura de Itaboraí disse que "seguindo o cronograma previsto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) continua avançando diariamente com obras, pavimentação e manutenção para todos os distritos do município. A SEMSERP destaca que as localidades citadas estão incluídas no planejamento para receber ações de melhoria na infraestrutura.



Cabe ressaltar ainda que, nesta semana, as equipes de manutenção estão atuando também nas demais regiões da cidade, como Outeiro das Pedras, Manilha, Nova Cidade, Ampliação, Santo Expedito, Apollo, Joaquim de Oliveira, Venda das Pedras, Reta Nova e mais, levando serviços de iluminação, varrição, roçada, poda de árvores, manutenção de rede de esgoto, patrolamento e operação tapa-buraco."