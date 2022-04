Família afirma que o ex BBB Rodrigo Mussi 'reagiu bem' a cirurgia

Em nova atualização sobre o estado de saúde do ex BBB Rodrigo Mussi, sua família afirmou que ele reage bem após as cirurgias e agradeceu as manifestações de apoio.

O ex participante sofreu um acidente de carro em São Paulo, na madrugada da última quinta-feira (31), e foi operado na perna direita e na cabeça. No momento ele está internado no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital paulista.

"As cirurgias realizadas durante a noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece a todas as correntes positivas, mensagens e pede que mantenham firme em oração.”, postou a assessoria de Rodrigo nas redes sociais dele.

Ele ainda ficará em observação no hospital nas próximas 48 horas, para que sejam definidos os próximos passos.