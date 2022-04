Chuva no final de semana? Conheça locais de lazer em SG

O final de semana será completamente chuvoso em São Gonçalo, segundo o Climatempo. A previsão não anima aqueles pais que querem passar um tempo fora de casa com seus filhos, realizando atividades diferentes e tirando um momento de lazer da rotina corrida do trabalho. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO resolveu indicar pontos turísticos no município com espaço para crianças para que os pais e os pequenos possam tirar um tempo para aproveitar o município aonde moram e se divertirem, cultivando histórias e momentos. Confira abaixo as sugestões:

O Partage Shopping São Gonçalo, além do cinema, possui praça de alimentação e outras áreas para crianças no próprio corredor do shopping e na Playtoy, que tem diversos brinquedos e distrai crianças de diversas idades. O empreendimento, que fica no Centro, ainda conta com uma praça de alimentação.

O Partage Shopping tem restaurantes com área infantil | Foto: Filipe Aguiar

O mesmo ocorre em outros shoppings de São Gonçalo, como o Pátio Alcântara, localizado no Alcântara, e o São Gonçalo Shopping, localizado no Boa Vista. Ambos os locais contam com áreas de recreação para os pequenos, incluindo camas elásticas, brinquedos, passeios de carrinho elétrico, piscina de bolinhas e outros.

O São Gonçalo Shopping oferece opções infantis | Foto: Divulgação

O Pátio Alcântara produz eventos para as crianças | Foto: Divulgação

Os cinemas do município estão com filmes infantis como 'Os Caras Malvados' e 'Epa! Cadê o Nóe?2" também sendo uma boa opção de distração e de ensinamentos.

Alguns restaurantes dos shoppings possuem espaços voltados para as crianças, ou seja, uma área kids. Mas não é só nos shoppings que existe essa novidade. No Campestre Pub & Gourmet, localizado no Rocha, também foi feito um espaço com piscina de bolinhas, camas elásticas e outros brinquedos para as crianças. O local ainda conta com instrutores que vigiam os pequenos enquanto os pais podem aproveitar a comida e a bebida. A especialidade do restaurante, que abriu durante a pandemia em julho de 2020, é comida brasileira com foco em churrasco. O espaço conta com música ao vivo, diversão e momentos para toda a família. Inicialmente, os donos do local abriram o restaurantes apenas com o delivery, por causa da Covid-19, mas hoje já funciona presencialmente, com música ao vivo nas sextas e sábados e samba de 15 em 15 dias aos domingos. Neste próximo (03), terá uma roda de samba no local. Vale lembrar que o restaurante só funciona sextas, sábados, aos domingos e feriados.

O restaurante tem um espaço kids e funciona para toda a família | Foto: Filipe Aguiar

O restaurante tem um espaço kids e funciona para toda a família | Foto: Filipe Aguiar



Um outro local para curtir com seu filho é o Teatro Municipal George Savalla Gomes, localizado no Centro, e que fornece diversos espetáculos nos fins de semana, incluindo produções para as crianças das mais diversas idades, mostrando que eles podem aprender lições de moral e afeto e ainda se divertirem com histórias. É importante sempre verificar a classificação indicativa das peças teatrais antes de levar as crianças.

O teatro oferece peças infantis | Foto: Arquivo OSG

Mas nem só de dias chuvosos se faz São Gonçalo, tem muito sol pelo município também. A Fazenda Colubandê, localizada no bairro Colubandê, é uma opção que lá tem eventos. O espaço é grande então as crianças podem correr e brincar. Um dos últimos eventos no local reuniu jovens de diversas escolas municipais que conseguiram ler livros do Circuito LER PARA VA-LER. A Fazenda, além dos eventos, não é aberta ao público, conta a história do município, mas pode ser aproveitada com passeios culturais no local, como o LER PARA VA-LER.

A Fazenda Colubandê, além da história, tem um espaço amplo para a criança brincar nos eventos | Foto: Filipe Aguiar

A Ilha das Flores também é um espaço para quem quer aproveitar um pouco da cultura local, com registros histórias no quesito imigração, visitar o local se torna uma aula, é poder viver e entender como viveram os nossos ancestrais.



A Ilha das Flores é um belo cartão postal | Foto: Filipe Aguiar

A Praia das Pedrinhas é outra opção para quem quiser se bronzear num dia de sol. O local tem bons restaurantes, com cardápios imensos e com diversas opções e é de frente para a vista da praia. O local é tranquilo e o ambiente é família, com muita gente se divertindo.

A Praia das Pedrinhas possui diversos restaurantes | Foto: Divulgação

Portanto, o que não falta para o gonçalense é aproveitar os espaços municipais. E você? Qual local turístico indicaria para outros gonçalenses?