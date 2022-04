Pronto Socorro registra aumento de 20% nas cirurgias de emergência

O número de cirurgias de urgência e emergência no Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no Zé Garoto, aumentou em cerca de 20% nos dois primeiros meses deste ano. Foram 212 procedimentos contra 180 realizados no mesmo período do ano passado. E, no ranking dos pacientes levados ao centro cirúrgico, estão os idosos vítimas de queda.

As quedas podem acontecer em qualquer idade, mas com o passar dos anos um pequeno desequilíbrio ou obstáculo na rua ou em casa pode levar a uma fratura mais grave. Isso acontece porque algumas doenças causam a redução da mobilidade ou do campo visual ou da resistência óssea, fazendo com que a queda em idosos, nas atividades como tomar banho, sentar ou caminhar, possam significar um risco maior para a saúde.

Este foi o caso da dona Maria Benício de Carvalho, de 74 anos, moradora do bairro do Jockey, em São Gonçalo. Há duas semanas, ela perdeu o controle ao sentar em uma simples cadeira na sala de casa. “Quando vi, eu já estava no chão”, disse.

Socorrida pelo Samu, dona Maria foi levada para o PSSG e os exames confirmaram fratura no tornozelo. Ela está fazendo exames clínicos para operar. “Ela é muito ativa. Está super bem aguardando a cirurgia. Mas é um susto”, garante o filho Alexandre Benício.

No leito ao lado, está Creuzimar Oliveira, de 66 anos, vítima de queda de escada há um mês. Moradora do bairro Tribobó, ela teve uma fissura no fêmur e foi submetida ao tratamento conservador (não cirúrgico). Mas a paciente continua internada no pronto socorro devido a uma insuficiência renal.

"Além do problema da queda, ela chegou aqui muito ruim. Hipertensa, diabética, infecção urinária e insuficiência renal. Nem falava direito. Mas o atendimento foi muito bom. Recebemos todos os cuidados necessários. Os idosos viram crianças e cegam a gente. Quando percebemos eles já caíram", disse a filha da dona Creuzimar, Ana Angélica Tavares.

Riscos - Queda em idosos é o mais frequente e sério problema de acidente doméstico registrado e que pode resultar em hospitalização, dependência de locomoção e até a morte. Pelo menos 30% dos idosos acima de 65 anos sofrem quedas pelo menos uma vez por ano, sendo mais frequente em mulheres que homens e os riscos aumentam consideravelmente em idosos acima de 75 anos. O coordenador de ortopedia do Pronto Socorro de São Gonçalo, Wilton Pimenta, explica que muitos casos poderiam ser evitados e explica algumas das medidas para prevenir quedas de idosos em casa e no ambiente de trabalho: evitar camas altas; colocar barras de apoio nos ambientes de circulação; evitar escadarias; adotar pisos e calçados antiderrapantes; idosos com dificuldade de locomoção ou de orientação devem ter sempre alguém por perto para ajudar a ir ao banheiro e socorrer imediatamente em caso de acidente.

Atento ao crescimento no número de cirurgias no pronto socorro, o secretário de Saúde de São Gonçalo, Gleison Rocha, garantiu que a planilha de procedimentos irá triplicar com a construção de uma nova unidade de urgência e emergência. Garantiu ainda que cirurgias eletivas poderão ser feitas no novo hospital com objetivo de acabar com a fila de espera.

“Depois de décadas, a nossa cidade ganhará um moderno e amplo pronto socorro. O prefeito Capitão Nelson, em parceria com o governo do Estado, determinou a construção desta unidade, com 200 leitos, ainda este ano. O projeto faz parte do programa de melhorias e humanização que o prefeito está implementando na área da saúde”, afirma o secretário.

Obras – Os centros cirúrgicos do Pronto Socorro de São Gonçalo passaram por obras de adequações e revisão nas redes elétrica, hidráulica e oxigênio. Uma das salas está recebendo nesta quinta-feira uma nova mesa cirúrgica. A unidade, administrada pela InSaúde em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, também ganhou um novo e moderno carrinho de anestesia.