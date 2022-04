Parceria com o COB leva educação esportiva para as escolas municipais de Rio Bonito

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Prefeitura de Rio Bonito iniciaram nesta semana uma parceria para implementar o Transforma, programa de promoção de Valores Olímpicos da entidade, nas escolas municipais da cidade. O lançamento do programa foi realizado nesta quinta-feira (31) na Escola Municipal Professor Honesto de Almeida Carvalho (EMPHAC), no bairro Mangueirinha, que deve se transformar num polo de esportes olímpicos. O evento contou com a presença do secretário municipal de Educação, Adalmir Cardoso, do secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, representantes do COB, além de diretores, professores e alunos da escola.

O EMPHAC será a primeira escola municipal a receber as ações do programa que tem como objetivo levar a educação esportiva e valores olímpicos, como amizade, coragem, determinação, excelência, igualdade, inspiração e respeito, para os alunos da Rede Municipal de Ensino. A ideia é transformar essa escola num polo de esportes olímpicos, devido ao espaço e estrutura para receber a capacitação e treinamento no dia a dia. Além disso, a escola também passa a adotar a metodologia do Transforma, trabalhando a temática olímpica e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais em sua grade curricular.

“Acreditamos muito na força da junção do esporte com a educação, e também queremos mostrar para os professores a facilidade que é trabalhar a temática olímpica dentro da sala de aula”, disse Mariana Ribeiro, Pedagoga do Departamento de Cultura e Valores Olímpicos do COB.

Segundo a educadora embaixadora do Programa, Carol Mendonça, o espírito olímpico movimenta toda a escola.

“O professor vai se aproximar dos valores olímpicos, onde terão atividades preparadas para auxiliar o processo criativo de todas as disciplinas. Além de desenvolver o senso de pertencimento dos alunos e torná-los ainda mais participativos na escola”, disse.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Bernardo Oliveira, a parceria vai ampliar a base de ensino esportivo de todas as unidades escolares.

“É uma parceria que batalhamos muito. Foram diversas reuniões para acharmos o melhor caminho para conseguirmos ampliar essa ideia que temos de esporte dentro da escola e carregando valores olímpicos”, disse Oliveira.

Para o secretário de Educação, Adalmir Cardoso, em razão do retorno às aulas presenciais, as escolas precisam se tornar um espaço atrativo para os alunos com atividades que carreguem valores consolidados.

“Rio Bonito tem a vocação para o esporte e o Programa Transforma vem evidenciar isso em nosso município, fazendo o esporte um parceiro no desenvolvimento escolar das crianças”, explicou Cardoso.