São Gonçalo inicia vacinação contra gripe e sarampo na próxima semana

A vacinação contra a gripe em São Gonçalo começa na próxima segunda-feira (4) e segue até o dia 3 de junho. A 24ª Campanha Nacional contra a Influenza 2022 será dividida em duas fases, começando pelos idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde, entre os dias 4 de abril e 2 de maio. No mesmo período (de 4 de abril a 3 de junho), também acontece a 8ª Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo 2022, que será destinada aos trabalhadores de saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos. Ao todo, 72 unidades de saúde vão imunizar contra a gripe e o sarampo. No dia 30 de abril, dia D da campanha, todo o público-alvo poderá ser imunizado.

A segunda etapa da campanha da gripe acontece entre os dias 3 de maio e 3 de junho e é direcionada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

“O público alvo da campanha da gripe é formado por 382.239 pessoas. O objetivo é imunizar 90% desse público, um total de 344.015 pessoas. Vamos lembrar que, no fim do ano passado, tivemos um surto de gripe pela circulação do vírus H3N2 por conta da baixa imunização. Então, é muito importante que as pessoas procurem os postos de saúde no período da campanha para se vacinar”, disse a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, Thainá Fratane.

A vacinação contra o sarampo é para os gonçalenses que nunca receberam o imunizante contra a doença e estará disponível para os profissionais da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. “Vale lembrar que as duas vacinas podem ser aplicadas no mesmo dia, inclusive de forma simultânea com outras vacinas, exceto com o imunizante do coronavírus para os menores de 12 anos. Para as crianças, o intervalo mínimo é de 15 dias e a prioridade é a vacinação contra a covid-19”, finalizou Thainá.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF.