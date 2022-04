Mac Niterói recebe Oficina de Pintura Colaborativa em inglês

Amanhã, 2 de abril, sábado, das 10h às 12h, o Ibeu, em parceria com o MAC (Museu de Arte Contemporânea de Niterói), realiza Oficina de Pintura Colaborativa em inglês inspirada nas cores e formas de Tarsila do Amaral, além de uma atividade utilizando Óculos de Realidade Virtual. A programação, que homenageia a Semana de Arte Moderna de 1922, é destinada a crianças de 3 a 11 anos e promete entreter toda a família. Na ocasião, haverá arrecadação de livros infantis para doar ao Sistema de Bibliotecas Populares de Niterói. As vagas são limitadas, com inscrições realizadas através do link https://bit.ly/3tvoq9s.

O ciclo “Modernismo(s): A Semana de 22 e o Depois”, um evento da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Arte de Niterói, que teve início na última sexta (25), ocupa diversos equipamentos culturais de Niterói e segue ao longo do ano. A programação envolve música, dança, sarau, arte popular, DJs, performances, artes visuais, literatura e muito mais. Com curadoria de Elisa Ventura e Nélida Capela, o ciclo tem o objetivo de dialogar com os niteroienses sobre os impactos e desdobramentos da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Theatro Municipal de São Paulo e importante referência da vida cultural e social do país, considerada o marco inaugural do Modernismo no Brasil.

Serviço:

Evento Ibeu e MAC em homenagem à Semana de Arte de 22

Data: dia 02/04, das 10h às 12h

Local: Pátio do MAC

Endereço: Mirante da Boa Viagem, sem nº

Entrada gratuita