Obras avançam na Estrada de Ipiíba, em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo iniciou esta semana a parte final das obras na Estrada de Ipiíba. A via, que tem quase seis quilômetros de extensão, é uma das mais importantes da cidade, pois liga o bairro de Santa Izabel à RJ-106, próximo ao bairro Rio do Ouro. A obra foi dividida em três partes, contendo drenagem, pavimentação e urbanização, e tem como objetivo melhorar o trânsito na região e a qualidade de vida dos moradores.

"Essa obra foi muito esperada pelos moradores da região. Estas intervenções vão influenciar na melhoria do trânsito em mais de dez bairros. É uma grande satisfação poder garantir para os moradores que essa obra será entregue”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

“Desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson, nos deparamos com recursos alocados na região de Ipiíba que não puderam ser bem aproveitados porque governos anteriores não realizaram projetos que atendiam a necessidade da população local. Esse foi o caso da Estrada de Ipiíba, que teve a obra iniciada mas precisou ser interrompida por erros no planejamento. Com isso, a Prefeitura de São Gonçalo precisou corrigir os projetos anteriores e elaborar um novo planejamento, com um novo trecho contemplado. Agora sim os moradores de Ipiíba terão dignidade e a certeza que serão obras sem interrupções”, afirmou o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, que acompanhou as obras nesta quinta (31) ao lado do prefeito Capitão Nelson, do secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza, e do deputado federal Altineu Côrtes, que garantiu o aporte dos recursos para as obras.

A terceira parte, iniciada na última segunda-feira (28), vai beneficiar parte da Estrada da Meia Noite e o trecho 3 da Estrada de Ipiíba, com drenagem e pavimentação. A Estrada da Meia Noite terá 2.415 metros contemplados com pavimentação. Já no trecho 3 da Estrada de Ipiíba serão 2.818 metros que receberão asfalto. Ao todo foram investidos R$ 15.398.590,45 para que os quase seis quilômetros de estrada fossem drenados, pavimentados e urbanizados.

Dona Mercedes de Souza, de 82 anos, mora há 40 anos em Ipiíba e tem acompanhado de perto as obras na região. “Achei que morreria sem ver o início das obras nessa rua. Meu coração se enche de esperança, pois agora vejo homens trabalhando de verdade, não são só promessas. Que Deus possa abençoar todos os gestores e trabalhadores envolvidos nessa”, disse Mercedes.

A primeira parte da obra - que vai da RJ-106 até a ponte ao lado do CIEP 414 Municipalizado Tarso de Castro - e a segunda parte - da Estrada de Santa Izabel até a Rua Epitácio Pessoa - já receberam pavimentação, drenagem e calçada, totalizando 1,9 quilômetro de extensão de obras concluídas.

Desde o início do ano passado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciou um trabalho de novas frentes de obras. Por determinação do prefeito Capitão Nelson, os serviços de limpeza, desobstrução de canais, galerias e redes de esgoto, além de capina e recolhimento de lixo, estão sendo intensificados.