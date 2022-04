Rodrigo, ex BBB, sofre acidente e está em estado grave

Rodrigo Mussi, ex-participante do BBB 22, sofreu um acidente de carro na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (30).

A assessoria de Rodrigo afirmou que ele está hospitalizado no Hospital das Clinicas de São Paulo e em breve irá divulgar informações sobre o estado de saúde.

O ex-BBB esteve, na última quarta-feira (30), no estádio do Morumbi, para acompanhar a final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. No Instagram, Rodrigo postou stories comemorando a vitória por 3 a 1 do tricolor paulista. Ele estava acompanhado do ex-BBB Guilherme Napolitano, que escreveu no Twitter após saber do acidente: "Gente, orem pelo Rodrigo! Vai ficar tudo bem!".