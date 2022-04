Iniciadas as obras para instalação do 'Quiosque Moïse'

Começaram as obras para a instalação do 'Quiosque Moïse', no Parque Madureira, no Rio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (31) pela Prefeitura do Rio e a Orla Rio. O espaço em construção será transformado em um memorial ao jovem congolês, que foi brutamente assassinado em janeiro deste ano, e um ponto de valorização à cultura congolesa.

O secretário municipal de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo, disse que a previsão para o espaço estar pronto é de 60 dias. Segundo ele, a família receberá todo o aporte de capacitação para administrar o local.

"Hoje acompanhei, ao lado da família de Moïse e da Orla Rio, o início das obras de instalação do quiosque em sua homenagem, no Parque Madureira. Nossa previsão é de que em 60 dias o espaço estará pronto e já poderá entrar em operação. Enquanto isso, a família tem recebido toda a capacitação necessária para administrar o estabelecimento, que será um centro de transmissão da cultura congolesa e africana no Rio, além de um memorial à Moïse," disse o secretário Pedro Paulo.

O caso

Moïse Kabagambe foi brutalmente assassinado em 24 de janeiro deste ano. Na ocasião, ele foi cobrar dois dias de pagamento atrasado no quiosque onde trabalhava. A cobrança não foi bem aceita pelo dono do estabelecimento. Ele foi espancado até a morte por vários homens. O caso teve repercussão nacional e até mundial.