MPF solicita à Justiça retirada de nota do governo em alusão ao Regime Militar

O Ministério Público Federal (MPF) solicitou para a Justiça a retirada 'urgente' da nota publicada pelo Ministério da Defesa, na última quarta-feira (30), em que faz alusão à comemoração aos 58 anos do Regime Militar no Brasil.

A solicitação foi feita em pedido de urgência pelo MPF, que já notificou o governo para que não haja publicações em caráter de elogios ao regime.

Neste 31 de março de 2022, 'comemora-se' os 58 anos do Regime Militar no país. O Ministério da Defesa, em nota assinada pelo ministro general Walter Souza Braga Netto, publicou um texto em referência ao "Movimento de 31 de março de 1964", assim descrito no documento.

Em um dos trechos, a nota menciona: "Cinquenta e oito anos passados, cabe-nos reconhecer o papel desempenhado por civis e por militares, que nos deixaram um legado de paz, de liberdade e de democracia, valores estes inegociáveis, cuja preservação demanda de todos os brasileiros o eterno compromisso com a lei, com a estabilidade institucional e com a vontade popular".

Até o momento, o Governo Federal não se manifestou sobre a nota publicada na quarta-feira (30).