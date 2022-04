Águas do Rio se reúne com moradores em Jardim Jaconé, Maricá

A Associação dos Moradores e Amigos de Jardim Jaconé convidou a Águas do Rio para esclarecer dúvidas dos moradores da região sobre as obras a serem realizadas, prazos, metas, conta de consumo, instalação de hidrômetros nos imóveis, entre outros. A reunião aconteceu no dia 29 de março, na sede da associação, com a presença de cerca de 40 moradores e equipes de diversas áreas da concessionária para não deixar nenhuma possível dúvida sem resposta.

A corretora Ana Sardinha, moradora há 17 anos da região, acompanha o crescimento e a valorização dos imóveis no município de Maricá. Ela acredita que todos vão se beneficiar com a chegada da Águas do Rio. “Eu tinha muitas dúvidas sobre o que vai acontecer com a água a partir da chegada da concessionária na cidade. Mas depois da nossa reunião, que foi ótima, consegui tirar todas as dúvidas quanto moradora e profissional de venda de imóveis e estou muito esperançosa para que a gente prospere ainda mais na região”, afirma Ana.

No bairro Jardim Jaconé, em Maricá, muitas residências são abastecidas por poço artesiano. O gerente de Meio Ambiente da Águas do Rio, Julio Wasserman, aproveitou a oportunidade para explicar a importância de ter acesso a água de qualidade. “Quando recebemos água através da rede de distribuição da concessionária temos a garantia de que ela saiu da estação de tratamento com a qualidade perfeita para consumo. A água de poço não tem essa garantia e possui maior risco de contaminação, impactando diretamente a saúde das pessoas. Os indicadores de qualidade da Águas do Rio se refletirão nos postos de saúde locais, por exemplo, com a diminuição de pessoas atendidas em decorrência de doenças de veiculação hídrica”, diz Wasserman.

Manter uma comunicação próxima, eficiente e transparente com as lideranças comunitárias dos municípios em que atua é uma maneira que a concessionária tem de conquistar a confiança e parceria da população na melhoria contínua do saneamento básico para todos. “Gostaria de agradecer a disponibilidade da Águas do Rio em vir nos ouvir. Nós estamos acreditando na empresa e esse projeto é muito importante para o nosso bairro”, conclui o presidente da Associação dos Moradores e Amigos de Jardim Jaconé, Wellington de S. Silva.