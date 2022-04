São Gonçalo forma segunda turma de alunos da Padaria Escola

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, na manhã desta quinta-feira (31), na Secretaria de Ordem Pública, a formatura da segunda turma do curso de panificação da Padaria Escola, que aconteceu no CRAS de Vista Alegre. Neste segundo curso, que durou três meses, foram formados 60 padeiros com o total de 40 horas/aula.

“É uma satisfação muito grande estar aqui, é importante lembrar que no primeiro dia que fizemos a visita ao CRAS de Vista Alegre, a estrutura estava toda desmontada e era um equipamento novo e a gente tem que ter responsabilidade porque aquilo foi adquirido com dinheiro público. Eu pedi ao secretário que montasse a Padaria Escola. Mas não basta a gente só formar, é preciso encaminhar para o mercado de trabalho, principalmente encaminhar aos novos mercados que estão sendo inaugurados em São Gonçalo”, afirmou o prefeito Capitão Nelson, ao lado do subsecretário de Trabalho, Wagner Ventura.

O secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, contou que o objetivo do curso é alcançar o maior número de pessoas que ficaram vulneráveis nesta pandemia para dar subsídios para que elas possam ingressar no mercado de trabalho com qualificação.

“Eu gostaria de agradecer a toda equipe que trabalhou junto aos formandos. A gente não faz nada sozinho e este projeto com certeza vai render muitos frutos, como levar o pão de cada dia para casa e garantir a qualificação para o mercado de trabalho”, afirmou o secretário.

Segundo o professor de panificação, Carlos Marinho, no curso há desafios, mas também existe uma equipe muito boa que desenvolveu um trabalho de qualidade com os alunos, que estão preparados para o mercado de trabalho.

“A padaria surge como uma nova opção para eles. É muito gratificante ver um aluno entrar com muita dificuldade e ver que ele está saindo preparado para o mercado de trabalho”, explicou Carlos Marinho.

Animada com a nova profissão, Priscila Santos, de 39 anos, é mãe de dois filhos e já estava pensando em trabalhar de forma autônoma em casa. No curso, ela aprendeu a fazer o próprio pão e hoje em dia vende produtos artesanais.

“O curso abriu muito a minha cabeça, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Já estou trabalhando em casa nessa área como autônoma. Funcionou como uma terapia; além do curso, em 3 meses, já nos tornamos uma família”, disse Priscila Santos.

Padaria Escola – A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal, trouxe de volta a proposta de qualificação profissional para facilitar a entrada no mercado de trabalho e a geração de emprego e renda. A padaria escola terá capacidade para formar 60 novos profissionais da área a cada três meses. A produção durante o curso irá abastece as instituições de acolhimento infantil do município.