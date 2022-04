Ex-BBB Maria anuncia ensaio em site de conteúdo adulto

A ex BBB22, Maria, que foi expulsa ao agredir a participante Natália, está de volta ao OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web.

A atriz e cantora revelou nesta quinta-feira (31) em suas redes sociais que fez um novo ensaio para apimentar seu perfil e faturar com novas fotos. "Hoje eu fiz ensaio para aquela rede social de conteúdo adulto. As fotos ficaram perfeitas. Eu também amo modelar, caras", postou ela no Twitter.

O perfil no site adulto foi criado em setembro do ano passado, e para ter acesso aos nudes, o internauta deve desembolsar mensalmente R$ 64, o equivalente a 12 dólares.