Mendigo agredido por personal vira fantasia em sex shop

Ainda na agitação do caso do sem-teto Givaldo Alves, de 48 anos, que foi espancado pelo personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, um sex shop de Belo Horizonte, em Minas Gerais, passou a vender uma fantasia inspirada no mendigo.

A Belíssima Sex Shop, criou a fantasia ‘Mendigão do Amor’, vendidas em suas duas unidades, localizadas nos bairros de Savassi e Pampulha, em BH.

A dona e proprietária da loja, Isabela Soares, falou que a ideia veio depois de algumas clientes entrarem em contato questionando se existia alguma fantasia inspirada no morador de rua.

“Dissemos que não tínhamos, mas que iríamos providenciar. Com a repercussão do caso do personal, pensamos que seria bom para o sex shop e para o Carnaval e fizemos o kit, que é uma peruca, um cobertor e uma cueca, que a pessoa escolhe se quer preta ou vermelha”, disse Isabela.

A fantasia está sendo comercializada no valor de R$ 99,90.