Maricá terá Universidade do Mar e campus avançado da Uerj

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, assinou nesta quarta-feira (30/03) uma carta de intenções com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para trazer um campus avançado e uma base da Universidade do Mar (UniMar) para o município, em iniciativas da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá (ICTIM). O documento estabelece a colaboração científica e técnica para a instalação da instituição de ensino, que funcionará em um barco-universidade, oferecendo cursos de graduação em Oceanografia e outras áreas de conhecimento, voltada à busca por soluções integradas para os problemas relacionados à vida marinha.

A UniMar é vinculada ao programa de extensão da Faculdade de Oceanografia da Uerj, uma das principais referências nacionais nas Ciências do Mar. A instituição de ensino insere-se na perspectiva da Década dos Oceanos (2021-2030), instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), e funcionará como uma universidade aberta, promovendo cursos livres direcionados às comunidades pesqueiras, projetos de extensão e educação ambiental. Outro foco serão as ações de monitoramento ambiental, gestão do lixo marinho e de conservação da vida marinha.

“Ter um campus de extensão da Uerj é um marco fundamental para o desenvolvimento da cidade. A presença da universidade pública desenvolvendo e pesquisando o território da cidade. Hoje, Maricá certamente marcou um golaço no que diz respeito à pesquisa, inovação e acima de tudo continuando a inclusão social como objetivo central da política pública da nossa cidade”, disse o prefeito Fabiano Horta.

O reitor da Uerj, professor Ricardo Lodi Ribeiro, falou sobre a parceria que vinha sendo tratada com os gestores da Prefeitura de Maricá e da expectativa de iniciar os cursos em 2023.

“Hoje nos oficializamos uma parceria que vinha sendo conversada há alguns meses sobre a instalação de um campus da Uerj em Maricá. A gente tem o desejo de estar já no ano que vem oferecendo curso de gradação em geografia, além de muitas atividades de ensino, pesquisa e extensão”, afirmou o reitor da Uerj, professor Ricardo Lodi Ribeiro.

A instituição de ensino insere-se na perspectiva da Década dos Oceanos (2021-2030), instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) | Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa/Prefeitura de Maricá

Programa está em implantação na Ilha de Brocoió, arquipélago de Paquetá

O Programa de Extensão da Universidade do Mar foi criado com marco inicial na Ilha de Brocoió, no arquipélago de Paquetá, onde será instalado o campus avançado da Uerj destinado aos estudos de disciplinas científicas e da Economia do Mar. O espaço está inserido em uma das regiões mais importantes da Baía de Guanabara, fomentando potencialidades socioeconômicas, ambientais e culturais existentes no entorno, além de capacitar a população e promover debates essenciais para o desenvolvimento fluminense.

Outras universidades que já desenvolvem projetos com Maricá também poderão oferecer cursos na Universidade do Mar. Está previsto que, em um primeiro momento, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) ofereça especialização em Economia do Mar, além de estar em elaboração pela Rural a oferta da graduação em Ciências Biológicas no município. A Universidade Federal Fluminense (UFF) também será procurada para a possível oferta de cursos de graduação.

“É um dia histórico para Maricá o anúncio da ida de um campus avançado da Uerj para Maricá e a Universidade do Mar. Estamos fechando o curso de oceanografia com a Uerj e de pós-graduação em economia do mar, em parceria também com a Rural. O navio-escola será levado para a cidade num futuro próximo. Além do navio escola, vamos preparar o espaço para receber os alunos”, contou Olavo Noleto, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

Diretor-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá (ICTIM), Celso Pansera destacou outros cursos previstos no campus.

“Teremos cursos também na área de engenharia e gestão ambiental que a cidade precisa muito para formar recursos humanos para o próximo período de desenvolvimento. Uma parceria fundamental. A cidade entrará com a infraestrutura, campus e pessoal de apoio, e a Uerj entrará com toda a parte pedagógica”, destacou fazendo referência à qualidade do ensino da universidade.

A Universidade do Mar conta com o apoio de cerca de 70 instituições de ensino além da Uerj, como a UFRJ, Unirio, Uezo, PUC-Rio, UFRRJ e a UFF, além da Fiocruz e da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM).