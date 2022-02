São Gonçalo abre vagas para curso profissionalizante

A Secretaria de Agricultura e Pesca de São Gonçalo em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), a Associação de Produtores Rurais da Fazenda Engenho Novo (Aprafen) e Sindicato Rural de Itaboraí, darão início a partir do dia 14 de fevereiro ao curso profissionalizante de operação e manutenção de trator agrícola, totalmente gratuito.

O curso é totalmente gratuito, com carga total de 40 horas e será realizado em períodos de 8 horas por dia. A capacitação terá aulas teóricas e práticas, onde o aluno irá aprender segurança do trabalho, operação do equipamento e serviços de manutenção no maquinário. Ao final do curso o aluno ganhará certificado de conclusão reconhecido em todo território nacional.

Os alunos também terão apoio na alimentação durante os dias de curso, com café da manhã e lanche da tarde, fornecidos de forma gratuita.

Para realizar o curso é necessário ser maior de 18 anos de idade, e levar a documentação pessoal de identificação, escolaridade e endereço no galpão do Assentamento Rural da Fazenda Engenho Novo, no Largo da Ideia.

As inscrições para o curso já estão abertas e podem ser feitas até o dia 13 deste mês.

No início deste mês a secretaria de Agricultura e pesca já realizou o curso de operação e manutenção em micro trator, realizado entre os dias 2,3 e 4.

Curso profissionalizante de manutenção e operação de trator agrícola

Local de inscrições: Estrada do Rio Frio, lote 32, no galpão do Assentamento Rural Fazenda Engenho Novo

Bairro: Largo da Ideia, São Gonçalo

Horário de inscrições: das 8h às 17h

Quantidade de vagas: 20

Data limite para inscrições: 13/02/2021

Início das aulas: 14/02/2021

Carga horária: total de 40horas, 8h por dia

Telefone para informações sobre os cursos: 97631-4087