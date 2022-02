Polícia pede mais tempo para apurar queda de rocha em Capitólio

A Polícia Civil de Minas Gerais pediu para a Justiça mais tempo para concluir o inquérito que investiga responsabilidade pela queda de uma rocha sobre uma lancha com turistas nos cânions do Lago de Furnas, no município de Capitólio, e deixou dez mortos. De acordo com o delegado Marcos Pimenta, responsável pelo caso, serão necessários mais 15 dias para a conclusão.

Ainda segundo ele, até o momento, foram ouvidas 50 pessoas, entre testemunhas, turistas, profissionais do turismo, representantes do poder executivo e engenheiros. O laudo geológico está na fase final e será incluído no procedimento de investigação.

A rocha se desprendeu no dia 8 de janeiro e atingiu a lancha Jesus, que levava turistas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que pilotos de outras lanchas tentaram avisar a embarcação, mas não conseguiram.

Todos os dez mortos estavam hospedados em São José da Barra (MG) e eram familiares e amigos uns dos outros. O dono da pousada era também o dono da lancha e parente das vítimas. O piloto da lancha, Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, um dos mortos no acidente, era funcionário dele.

Além dos dez mortos, 32 pessoas tiveram ferimentos leves. O deslizamento aconteceu por volta de 12h30 no sábado, dia 8 de janeiro.