Gabarito Preliminar das provas para o IFRJ estão disponíveis

Os 1.332 candidatos que realizaram as provas objetivas do processo seletivo para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), realizadas no domingo, dia 6 de fevereiro, já podem consultar o gabarito preliminar. O resultado, assim como as provas, está disponível no site do Instituto Selecon, organizador. O prazo para recursos é nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Os exames foram aplicados em cinco municípios e em todos a aplicação de provas obteve êxito total. As provas começaram pontualmente às 9 horas. O resultado preliminar das provas está previsto para o dia 16 de fevereiro. “Não registramos nenhum problema e o índice de faltosos ficou dentro da média histórica de concursos. Este ano o IFRJ elaborou três formas de ingresso e não apenas a seleção por meio de prova o que fez com que candidato optassem por outras formas de ingresso”, avaliou Marcus São Thiago, diretor de concurso e processos seletivos do Instituto Selecon.

Este ano, há três formas de ingresso para o ano letivo de 2022 no IFRJ. Além da seleção por prova, há ainda sorteio e análise do histórico do ensino fundamental. O sorteio foi realizado nesta terça, 8 de fevereiro, e pode ser consultado no canal do YouTube do IFRJ. Já o resultado preliminar dos inscritos para concorrer à seleção por meio da análise do histórico do ensino fundamental também está previsto para o dia 16 de fevereiro.

Os resultados finais das três modalidades de seleção estão previstos para o dia 23 de fevereiro. O IFRJ vai preencher 1.764 vagas em cursos técnicos de nível médio, na modalidade integrada.