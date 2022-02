Técnico em bronzeamento pode se tornar profissão regulamentada

Responsável pelo bronzeamento de anônimas e famosas, como a cantora Anitta, a carioca Erika Bronze ganhou um aliado em Brasília para ajudar no reconhecimento formal do seu trabalho. O deputado federal Márcio Labre (PSL-RJ) apresentou um projeto de lei para legalizar a profissão de técnico de bronzeamento.

A ideia surge após decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou, definitivamente, o uso de máquinas para bronzeamento artificial. A utilização estava proibida pela Anvisa desde 2009. Com isso, virou moda, principalmente no Rio de Janeiro, o método do bronzeado “marquinha de fita”, muito utilizado por Erika Bronze.

Agora, com a possibilidade de regulamentação, o mercado formal tem potencial para expandir ainda mais. E já prevendo um grande crescimento na procura pelas máquinas de bronzeamento, Erika e Márcio Labre vão iniciar uma campanha pela legalização do trabalho. A intenção é engajar mais apoios para que até 2023 a lei já esteja sancionada.

“A nossa preocupação em apresentar o projeto de lei é dar segurança não só às pessoas que trabalham na área e passarão a ter direitos trabalhistas, mas, principalmente, ao público que procurar o serviço. É fundamental garantir que os responsáveis pelo bronzeamento tenham a devida capacitação e qualificação para fazer o serviço. Vamos trabalhar muito para o Congresso reconhecer a urgência”, justifica o deputado Márcio Labre.