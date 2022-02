Mãe é criticada por levar filho na escola vestida com roupa colada de academia

Uma mulher recebeu várias críticas na internet após ser filmada vestindo um macaquinho fitness colado ao corpo ao levar o filho para a escola, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia. O vídeo foi divulgado nas redes sociais sem o consentimento da mãe.

O vídeo foi gravada por outra mãe cujo filho estuda na mesma escola. Pelo vídeo, filmado de dentro do carro, é possível ver Vanessa Medina saindo de um carro, pegando a mochila do filho e o acompanhando até o portão do colégio.

A mulher que gravou o vídeo diz que esta não é a primeira vez que a mãe usa um look com roupas coladas para deixar o filho na escola. A mulher e outras mães chamaram a roupa de inapropriada e algumas críticas até mesmo pediram que o filho de Medina fosse expulso da escola. Outras pessoas na internet apoiaram Vanessa.

A advogada, que também já foi Miss Fitness na Bolívia respondeu as críticas e agradeceu o apoio no Facebook.

"Eu queria expressar a minha gratidão a todos que enviaram mensagens de apoio, sinais de carinho e agradecimento com palavras tão bonitas, e me defendendo nas redes sociais sobre aquele vídeo que se tornou viral com más intenções contra mim que a mãe fez, querendo me denegrir, expondo-se com tanto desprezo por mim, e expondo meu filho de quatro anos sem saber que é um crime. Seus planos não foram tão bem quanto ela queria. Ela teve as piores intenções ao carregá-lo e me expor. Sou uma mãe em forma que trabalha duro e cuido do meu filho com todo o amor do mundo, e não faço nada de mal a ninguém", escreveu.