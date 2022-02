Clientes se acidentam em escada rolante de shopping em SG

Uma situação inesperada pegou de surpresa as pessoas que estavam fazendo compras no Pátio Alcântara, em São Gonçalo, na última segunda-feira (07). Uma das escadas rolantes do shopping, que funciona do segundo piso para o primeiro, apresentou uma falha e fez com que algumas pessoas, incluindo crianças, caíssem.

O caso foi relato em um vídeo que está circulando as redes sociais. Nas imagens, uma mulher denuncia o ocorrido e mostra algumas das vítimas. Ainda no vídeo, um funcionário autorizado está pegando o contato das vítimas. Outros funcionários interditam a escada para evitar que pessoas a utilizem.

Procurado, o Pátio Alcântara informou que "na tarde desta segunda (07/02), o Pátio Alcântara registrou falha no funcionamento de uma das escadas rolantes. As equipes de operações do shopping foram imediatamente acionadas e a situação foi controlada."